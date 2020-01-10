شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كابيتال» تستحوذ على 3 عيادات بـ 100 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد شركة «جلف كابيتال» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لشراء 3 عيادات للخصوبة في الشرق الأوسط من شركة «أفيرما جلوبال» في صفقة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

وأوضحت «أفيرما جلوبال» في بيان، إن الصفقة ستشمل نحو 100 موظف في عيادات الشركة في أبوظبي ودبي ومسقط، وسيتم إتمام الصفقة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقالت متحدثة باسم «جلف كابيتال»: إن إعلاناً عن الصفقة سيصدر الأسبوع المقبل. (بلومبيرج)

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