«الفجيرة للموارد الطبيعية» تستعرض الحلول المبتكرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك «مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية» في القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة من خلال منصتها بجناح حكومة الفجيرة.

وتعرض المؤسسة آخر إنجازاتها التقنية ومبادراتها البيئية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ التنمية المستدامة والمحافظة على التوازن البيئي من خلال أجهزة رصد عالية الجودة تسهم في دقة احتساب مؤشر جودة الهواء مدعمة ببرامج حاسوبية متطورة تتيح نقل البيانات من مراكز الخدمات إلى قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمؤسسة.

(وام)

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