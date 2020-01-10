شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تطلق عروضاً سعرية إلى وجهات سياحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أطلقت الاتحاد للطيران، باقة من العروض على مبيعاتها العالمية لشهر يناير للسفر بأسعار تنافسية إلى عدد من أبرز الوجهات السياحية حول العالم، تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها في الفترة ما بين 10 إلى 23 يناير، على أن يتم السفر من أبوظبي في الفترة ما بين 20 يناير إلى 25 نوفمبر 2020.
تتيح العروض فرصة التوفير للمسافرين عبر حجز تذاكرهم للسفر من أبوظبي إلى لندن هيثرو. كما سيتمكن المسافرون من زيارة أبرز المدن السياحية حول العالم مثل نيويورك، وروما، أو السفر إلى عاصمة الصين التجارية.
وتوفر عروض المبيعات العالمية فرصة الاستمتاع بتجربة السفر على درجة الأعمال إلى وجهات عديدة مثل عمّان، وبانكوك، وطوكيو.
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