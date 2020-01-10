11 تريليون درهم التحويلات المالية عبر «النظام المركزي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفعت التحويلات المالية للأفراد من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية المركزي خلال شهر ديسمبر بنسبة 16.8% لتصل إلى 3.513 تريليون درهم، وبذلك تكون تحويلات الأفراد قد ارتفعت خلال عام 2019 لتصل إلى 3513.3 مليار درهم وفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي مساء أمس.

كما ارتفعت التحويلات المالية للبنوك عبر نفس النظام خلال ديسمبر «كانون الأول» الماضي بنسبة 2.09% الى634.6 مليار درهم، وبذلك تكون التحويلات المالية للبنوك قد ارتفعت خلال عام 2019 إلى 7471.44 تريليون درهم.

وإن إجمالي التحويلات المالية للأفراد والبنوك من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية المركزي قد بلغت خلال شهر ديسمبر الماضي لوحده 969.655 مليار درهم، وطوال عام 2019 بلغت10984.7 مليار درهم.