ورشة خاصة بـ «هاكاثون الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة خاصة للتعريف بهاكاثون الإمارات 2020، وذلك في مقرها في دبي، بحضور منسقين من الجهات الاتحادية، وعدد من الجهات المحلية، مثل هيئة الطرق والمواصلات دبي، ودائرة التخطيط والمساحة الشارقة، حيث هدفت الورشة إلى تعريف الحضور بمبادرة «هاكاثون الإمارات 2020»، ومستجدات «الهاكاثون» في هذا العام. وحول «هاكاثون الإمارات» بنسخته الثالثة قال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: «تنطلق رحلة «هاكاثون الإمارات 2020»، والتي تأتي استكمالاً لما حققه «الهاكاثون» في نسختيه السابقتين، حيث استطعنا استقطاب 434 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، وحفزناهم لتقديم أفضل الأفكار والمشاريع الإبداعية، وقمنا باختيار أفضل تلك المشاريع ودعمناها، من خلال حاضنات أعمال، لتكون مشاريع ناجحة قادرة على المساهمة في تحقيق رؤى الدولة، واليوم نفتح الباب مجدداً لمزيد من الشباب المبدعين؛ ليقدموا ما في جعبتهم من أفكار نيرة، سنعمل معهم على تطويرها وتحسينها».

وأكد الحوسني أن «الهاكاثون» في دورته الحالية سوف ينطلق ضمن التوجه العام للدولة والمتمثل في الاستعداد للخمسين، حيث قال: «لقد أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2020 عاماً للاستعداد للخمسين المقبلة، ومن منطلق حرصنا على المساهمة في دعم هذه الرؤية الوطنية العظيمة التي تمتد على مدى خمسين عاماً، قررنا أن يصب التوجه في تحديات «الهاكاثون» لهذا العام في هذه الخانة».

وخلال الورشة أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن فتح باب التسجيل للموسم الجديد من «الهاكاثون» السنوي: «بيانات للسعادة وجودة الحياة»، الذي سيقام خلال شهر الابتكار، فبراير/‏شباط 2020، في جميع إمارات الدولة.