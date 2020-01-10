متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» انخفاض ملكية مجموعة «أبوظبي المالية» فيها من 10.12% إلى 9.69%. وأشارت المجموعة، إلى أن شركة «Goldilocks investment company» التابعة لأبوظبي المالية قامت بتخفيض ملكيتها فيها من 0.82% إلى 0.39%.

* أعلنت شركة «المدينة للتمويل والاستثمار» عن إجراءات لتعديل وضع الخسائر المتراكمة خلال السنة المالية 2020، بهدف تحقيق النمو في إيرادتها، وتحقيق الكفاءة التشغيلية لأصولها، والتركيز على إعادة هيكلة أصول والتزامات الشركة.