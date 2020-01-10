شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الحاصلات الزراعية: التنسيق مع الحجر الزراعى لفتح 18 سوقًا للصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المجلس بصدد فتح العديد من الأسواق الجديدة، أمام الصادرات الزراعية المصرية.

ويقوم المجلس بعمل الدراسات اللازمة ، لتحديد أهم الأسواق المستهدفة أمام صادراتنا الزراعية خلال الفترة القادمة ، وتحديد الأولوية للمحاصيل الزراعية التي لديها فرص تصديرية لهذه الأسواق.

وأضاف عبد الحميد دمرداش لـ"الخليج 365"، أن ذلك يتم بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي ، خاصة الدخول في مفاوضات مع السلطات المعنية في هذه الدول للسماح باستيراد المحاصيل الزراعية المصرية ، ويتم ذلك من خلال مفاوضات قد تستمر لأكثر من عامين يتم خلالها معاونة الحجر الزراعي في توفير كافة البيانات المطلوبة لإعداد الملفات الفنية عن المحاصيل المطلوب فتحها ، وذلك من خلال التواصل مع المزارع التصديرية ، لتوفير البيانات الفنية التى تقوم بطلبها الدول المستهدف فتحها ،ومن ثم إرسالها للحجر الزراعي المصري لإرسالها إلى السلطات المختصة بهذه الدول.

وأوضح، أنه يتم تجهيز برامج زيارات الوفود الفنية التى تقوم بزيارة مصر من الدول المستهدف فتحها ، لزيارة المزارع ومحطات التعبئة ، للتعرف علي الإجراءات التى تتم داخل المزارع والمحطات لضمان سلامة المنتج المصدر، مؤكدا: أن المجلس يتحمل تكاليف سفر وإقامة الوفود الفنية الحجرية، وتوفير سبل الإعاشة والإنتقالات لهم خلال فترة الزيارة، حيث خلال عام 2019 فقط قام المجلس بإستضافة تسعة وفود حجرية لزيارة مصر وهى وفد من الحجر الزراعي الصيني، لتفقد مزارع ومحطات الرمان في إطار عمليات فتح السوق الصيني أمام الرمان المصري.

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وأشار عبد الحميد دمرداش، إلى أنه تم استضافة خبيرمن الحجر الزراعي الياباني، لتفقد مزارع ومحطات الموالح في إطار عمليات فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية، ووفد من الحجر الزراعي الأرجنتيني ،لتفقد مزارع ومحطات الموالح في إطار عمليات فتح السوق الأرجنتيني أمام الموالح المصرية، كما تم استضافة وفد من الحجر الزراعي الفلبيني لتفقد مزارع ومحطات العنب وكذلك وفد من الحجر الزراعي الجنوب افريقي لتفقد مزارع ومحطات المانجو .

وأوضح أن المجلس يتحمل تكاليف سفر وإقامة الوفود الرسمية المصرية ،التى تقوم بزيارة الدول المستهدفة ، لإنهاء إجراءات فتح الأسواق ، والتى كان آخرها تحمل المجلس تكاليف سفر وفد مصري رسمي برئاسة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري إلى اليابان لاستكمال مفاوضات فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية وغيرها من المحاصيل.

وأكد عبد الحميد دمرداش، أن المجلس حريص على التعاون مع الحجر الزراعي في تنفيذ أي متطلبات، للبدء في تصدير المحاصيل الزراعية لأي سوق تم فتحه، كاشفا إن جهود المجلس أسفرت مع الحجر الزراعي في فتح حوالي (15) دولة لبعض المحاصيل الزراعية المصرية ، علاوة على انه جاري استكمال جهود المجلس ،لفتح ما يقرب من (18) دولة أمام بعض المحاصيل الزراعية المصرية.