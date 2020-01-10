شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"الاتصالات": زيادة الإشتراكات بالهاتف المحمول لـ 95.25 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول لتصل الى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية اكتوبر 2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، وذلك بأحدث تقرير لها، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019 و 94.31 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت الى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 و بالمقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.

ووفقا للتقرير الذى حصلت عليه الخليج 365، يستحوذ مشتركوا الهاتف الثابت وفقًا لنوع الاشتراك، عدد المشتركين حكومى 3%، عدد المشتركين تجارى 11%، عدد المشتركين منازل 86%.

ووصل إجمالى سعة السنترالات الى 24.22 مليون خط بنهاية اكتوبر 2019 مقارنة بنحو 24.06 مليون خط بنهاية سبتمبر 2019 و نحو 18.96 مليون خط بنهاية أكتوبر 2018.

كان تقرير سابق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن تحقيق القطاع ناتج محلى يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% فى عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% فى عام 2017/2018.

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كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموًا، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه فى عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

وبلغ إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار فى عام 2017/2018 وتم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال الفترة نفسها فى العام السابق، وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليارا و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال الفترة نفسها فى العام السابق.