شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات تاريخية جديدة قبيل صدور تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس في ظل انحسار المخاوف بشأن التصعيد في الشرق الأوسط، وسجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين سيتم التوقيع عليها في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، لكن ربما يتم تأجيل التوقيع على المرحلة الثاني وإنهاء الصفقة التجارية لما بعد انتخابات الرئاسة المزمع انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بتسعة آلاف طلب إلى 214 ألفاً في الأسبوع الماضي.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة والذي تترقبه الأسواق للوقوف على مدى قوة سوق العمل، ويتوقع محللون إضافة الاقتصاد الأمريكي أكثر من 150 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول واستقرار معدل البطالة.

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وفي سوق الخام، تراجع "ويست تكساس" بأقل من 0.1% وأغلق عند 59.56 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.3 دولار وأقل سعر عند 58.6 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.1% مغلقاً عند 65.37 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 66.1 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 112 نقطة) إلى 28957 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28988 نقطة وأقل مستوى عند 28844 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 9203 نقاط، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 9216 نقطة وأقل مستوى عند 9158 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3274 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3275 نقطة وأقل مستوى عند 3263 نقطة.