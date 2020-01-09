شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تتراجع قبيل صدور تقرير الصادرات الأمريكية الأسبوعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على أسعار السلع، وقبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي يوضح العرض والطلب على صادرات الولايات المتحدة من السلع الزراعية.



وأوضح مراقبون أن ارتفاع الأسعار عالميا والتوقعات بانخفاض رقعة المساحات المزروعة في الولايات المتحدة خلال الموسم الحالي منح القمح دعما، بينما تواجه الصويا والذرة ضغوطاً من تساقط الأمطار بشكل غزير في أمريكا الجنوبية لا سيما البرازيل والأرجنتين الأمر الذي يدعم صادراتهما الزراعية.

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وأفادت شركة "أجروكونسلت" البرازيلية الاستشارية بأن محصول الصويا في البلاد سيقدر بنحو 124.3 مليون طن خلال الموسم الحالي.



يأتي ذلك قبيل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 9.43 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.54 دولار وأقل سعر عند 9.39 دولار.