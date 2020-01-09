شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الخميس للجلسة الثانية على التوالي مع عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة والإقبال على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم.



وتترقب الأسواق غدا الجمعة صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي يوضح مدى صحة سوق العمل ونمو الأجور في الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم مع توقعات بإضافة 150 الف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 3.5% دون تغيير خلال ديسمبر/كانون الأول.

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وهدأ قلق الأسواق اليوم مع تراجع الولايات المتحدة وإيران عن التصعيد العسكري والتزام واشنطن بمسار العقوبات الاقتصادية ضد طهران.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.3% إلى 17.936 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.225 دولار وأقل سعر عند 17.815 دولار.