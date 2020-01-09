شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد تصريحات "كارني" وتلميحات بخفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" والتي ظهر من خلالها تلميحات بخفض محتمل لمعدل الفائدة.



وتحدث "كارني" في خطاب اليوم عن إطار عمل البنك المركزي وأشار إلى أن الاقتصاد البريطاني في حالة تباطؤ في النمو كما أن معدل التضخم دون المستهدف.



وأشار "كارني" إلى عدد من الأدوات المطروحة حاليا على طاولة البنك المركزي من أجل دعم وتحفيز النمو الاقتصادي البريطاني، ومن بين تلك الأدوات خفض محتمل لمعدل الفائدة.

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يأتي ذلك مع استعداد المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني والدخول في فترة انتقالية ستنتهي بنهاية العام الجاري.



وأظهرت بيانات سلاسل المتاجر البريطانية تراجعاً في المبيعات خلال موسم الأعياد والعطلات نتيجة مخاوف المستهلكين حيال "بريكست".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3065، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3125 وأقل سعر عند 1.3014.