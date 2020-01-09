شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيسة خسائر للجلسة الثانية على التوالي، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وعزف المستثمرون عن المعدن النفيس كملاذ آمن عقب تبدد المخاوف بشأن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل جنرال عسكري إيراني ورد الأخيرة بهجمات صاروخية أكدت واشنطن أنها غير مؤثرة.



ومن المنتظر غدا صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والذي يوضح مدى قوة سوق العمل ووتيرة التوظيف وحالة الأجور بوجه عام في الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأنه قد يتم تأجيل التوقيع على المرحلة الثاني من الاتفاق التجاري مع الصين لما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 1554.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1562.4 دولار وأقل سعر عند 1541 دولارا.