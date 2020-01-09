شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع وسط هدوء بالأسواق قبيل صدور تقرير الوظائف في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار على نحو طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية وسط هدوء في الأسواق العالمية عقب انحسار القلق بشأن التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك قبيل إصدار وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف في البلاد خلال الشهر الماضي مع توقعات بإضافة الاقتصاد 150 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 3.5% دون تغيير.

Advertisements



ويرى أعضاء بالاحتياطي الاتحادي أن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي بتثبيت الفائدة دون تغيير مناسبة وداعمة للنمو الاقتصادي وقوة سوق العمل.



هذا، وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت لضغوط وعزوف عن أصول المخاطرة بعد مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية بالعراق ورد طهران بهجمات على قاعدة تابعة للولايات المتحدة، لكنها لم تسفر عن أي إصابات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.