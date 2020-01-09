شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى الخميس: هبوط حاد للدولار أمام الجنيه بمقدار 6 قروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 9-1-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها، هبوط حاد فى سعر الدولار أمام الجنيه اليوم بمقدار 6 قروش ، وتصريحات وزير الإسكان المتعلقة باستمثارات الوزارة بمدينة النيا الجديدة والتى تخطت الـ 5.6 مليار جنيه ، وكذلك بيان الوكالة الأمريكية للتنمية والتى أكدت فيها اسهامها بأكثر من 30 مليار دولار فى تنمية مصر على مدار 40 عاما..وإليك تفاصيل أبرز الأخبار ..

هبوط حاد فى سعر الدولار أمام الجنيه اليوم بمقدار 6 قروش

تراجع سعر الدولار فى التعاملات الأخيرة طبقا لآخر تحديث اليوم الخميس 9-1-2020 ، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك الأهلى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش مسجلا 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع بعد أن كان سعره فى التعاملات الصباحية 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، في حين تراجع بقدار 6 قروش في بنوك أخرى، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

تراجع أسعار الذهب 4 جنيهات للمرة الثانية اليوم الخميس

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 تراجعا جديدا للمرة الثانية بقيمة 4 جنيهات للجرام، بعد هبوط أسعار الذهب عالمياً باكثر من 1.57% لتهبط أوقية الذهب من 1580 إلي 1546 دولاراً، وهو ما أرجعه المحللون إلي ضعف رد الفعل الإيراني بشأن مقتل قاسم سليماني، وتصريحات حول التهدئة وعدم التصعيد في الشرق الأوسط.

الوكالة الأمريكية للتنمية: أسهمنا بأكثر من 30 مليار دولار فى تنمية مصر على مدار 40 عاما

كشفت شيرى كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، عن إسهام الوكالة بأكثر من 30 مليار دولار فى تنمية مصر على مدار 40 عاما من تواجدها فى البلاد، وهو ما يمثل واحدا من أكبر التزامات المساعدات الثنائية من جانب حكومة الولايات المتحدة وأطولها فى عدد السنوات تجاه أى بلد فى العالم.

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وزير الإسكان: أنفقنا أكثر من 5.6 مليار جنيه استثمارات بمدينة المنيا الجديدة

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومرافقوهم، لتفقد الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز فى بعض المواقع 86%.

تجار المحمول: انخفاض مبيعات الاجهزة الذكية 20% خلال 2019

كشف محمد المهدى، رئيس مجلس إدارة نقابة الاتصالات والمحمول، عن انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بالسوق المصرى خلال عام 2019 بنسبة 20%، ذلك على الرغم من وجود منافسة شرسة بين مصنعى ومنتجى الأجهزة بالسوق، مضيفا أن الهواتف من الفئة المتوسطة هى الأعلى مبيعات من نظيرتها من الفئات العليا والأقل من المتوسطة، وتبدأ من 3.5 آلاف جنيه إلى 4 آلاف و7 آلاف على اقصى تقدير.

وزيرة التجارة والصناعة تلتقى برؤساء المجالس التصديرية بعد قليل

تعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا بعد قليل مع رؤساء المجالس التصديرية وأعضائها من رجال الأعمال فى مقر الوزارة، لمناقشة المشاكل التي تواجه المصدرين والعمل على حلها مما يساهم فى الدفع بالصادرات المصرية إلى الأسواق المستهدفة والمختلفة على مستوى العالم، وغزو أسواق جديدة وإزالة كافة العوائق أمام السلع المصرية للوصول إليها.

وزير البترول يعلن زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعامين من 22 لـ25 شهرا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته الجمعية العامة لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية واعتماد الدراسة التي تقدم بها صندوق إسكان العاملين بقطاع البترول بزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 22 شهرا إلي 25 شهرا وكذلك زيادة مبلغ القروض الشخصية وقروض الإسكان المقدمة للعاملين بالقطاع في إطار التيسير عليهم .