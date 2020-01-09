شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9 - 1 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 9 -1 -2020

إيقاف تداول 26 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 26 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس ، وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مينا للاستثمار السياحى والعقارى، حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصرية للمنتجعات السياحية، التعمير والاستشارات الهندسية، العامة لصناعة الورق، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الحديثة للمواد العازلة.

كما تداول إيقاف تداول؛، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مصر لإنتاج الأسمدة، الألومنيوم العربية، العربية للأسمنت، بنك الكويت الوطنى، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الحديد والصلب المصرية، العبوات الطبية، العربية للخزف، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بنك قطر الوطنى الأهلى.

البورصة تربح 12.5 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، متجاهلة تأثير التوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بعد ضربة إيران لمواقع عسكرية أمريكية فى العراق، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.984 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 141.5 مليون ورقة مالية بقيمة 746.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.3 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 50.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.52%، والعرب على 12.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.5%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 304.2 ألف جنيه، 148.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13729 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1902 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 15900 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 5123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 481 نقطة.

وارتفعت أسهم 129 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 6 شركات، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 0.485 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 46.53%

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- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.441 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.69%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 15.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 5.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.90%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-1 بسعر إغلاق 0.033 جنيه بنسبة تراجع بلغت 46.77%

- النصر للملابس والمنسوجات- كابو بسعر إغلاق 0.731 جنيه بنسبة تراجع بلغت 0.54%

- بنك فيصل الإسلامى بسعر إغلاق 1.001 دولار بنسبة تراجع بلغت 0.40%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.060 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 0.33%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 0.15%