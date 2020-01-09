شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى التراجع بعد انحسار التوترات السياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف بعد انحسار القلق بشأن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة والصين واكتفاء واشنطن بالعقوبات الاقتصادية ضد طهران.



وذكر محللون أنه لو أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز - الذي يمر به نحو 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي للخام - لقفزت أسعار النفط أعلى مائة دولار للبرميل، لكنها تخشى الإضرار بحلفائها وعلى رأسهم الصين.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس زيادة مخزون النفط في أمريكا 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بحوالي 3.5 مليون برميل.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع "ويست تكساس" بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 59.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.3 دولار وأقل سعر عند 58.6 دولار.



وانخفض "برنت" بأقل من 0.1% إلى 65.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 66.1 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.