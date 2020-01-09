شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض متجاهلاً بيانات الميزان التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي وذلك ررغم صدور بيانات حكومية إيجابية وهدوء القلق في الأسواق العالمية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدأ من التوترات في الأسواق أمس بعد تأكيد على أن الولايات المتحدة سوف تتجه لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران الأمر الذي يسقط بموجبهه الخيار العسكري، كما أوضح بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة لم تفر عن إصابة أي جندي في صفوف القوات.

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ومن جانبها أيضا، أوضحت الحكومة الإيرانية بأنها انتهت بالفعل من الانتقام لجنرالها "قاسم سليماني" الذي قتل في غارة جوية أمريكية في الثالث من يناير/كانون الثاني.



وأظهرت بيانات حكومية أن الميزان التجاري الأسترالي سجل فائضا في الشهر الماضي بحوالي 5.80 مليار دولار أسترالي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقييق فائض بحوالي 4.10 مليار دولار أسترالي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6852، وسجل أعلى سعر عند 0.6881 وأقل سعر عند 0.685.