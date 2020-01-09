شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغذاء العالمي ترتفع لأعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل

أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ارتفاع أسعار الغذاء في العالم خلال ديسمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات، بسبب ارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء العالمية بنسبة 5ر2% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق إلى 7ر18 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014.

وارتفع مؤشر الأسعار خلال العام الماضي ككل بنسبة 8ر1% إلى 5ر171 نقطة ليظل أقل بنسبة 25% عن أعلى مستوى له في 2011.