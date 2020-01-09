شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد بنوك مصر " يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء "مدرسة هويتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقاً من دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامه، وحرصة الدائم على توجيه الدعم والمساندة الكاملة لقطاع التعليم بإعتبارة ركيزة من ركائز التنمية المستدامة وتأهيل جيل جديد من الشباب القادر علي الابداع، عقد اتحاد بنوك مصر ، مؤتمراً صحفيًا اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 للإعلان عن توقيع بروتوكول إنشاء «مدرسة هويتنا» وهى أول مدرسة رسمية مستدامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية.

وحضر فعاليات التوقيع، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلي هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصروالدكتورة داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد.

وأعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادتة بالتعاون بين الوزارة وإتحاد بنوك مصر، كما أشاد بدور الإتحاد في دعم منظومة التعليم وذلك عبرتشييد وتطويرالمدارس .

وأضاف شوقى ، أن مدرسة "هويتنا " تعكس النضج فى التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني حيث إنها منظومة متكاملة تحرص على جودة التعليم لأطفال مصر وتدعم رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم بالتركيز على الهوية والتنمية المستدامة لاعداد اجيال جديدة معتدة بشخصيتها قادرة على مسايرة تطورات العصر وقادرة على المساهمة فى تنفيذ إستراتيجة مصر 2030 .

وأوضح طارق شوقي ، أهمية الشراكة بين إتحاد البنوك ووزارة التربية والتعليم، ونجاح التجربة فى ارساء وتوثيق نموذج متكامل لمدرسة متميزة يمكن تكراره بالشراكة بين القطاعى العام والخاص.

وقال اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، إن المحافظة تحرص علي التعاون مع المجتمع المدني لدفع جهود التنمية وأن التعاون مع إتحاد بنوك مصر أمتد من تطوير البنية التحتية ليشمل قطاع التعليم في المحافظة.

كما أن مبادرة الإتحاد "من عشوائية إلي عيشة وهوية" كان لها أثر نوعي لتطوير المناطق العشوائية في حلوانحيث أمتدت أعمال التطوير لتشمل ليست فقط بالبنية التحتية للمناطق ولكن أمتدت لتطوير المدراس مما ساهم في تشجيع المحافظة علي تخصيص قطعة أرضي علي مساحة 5 أفدنة لإنشاء مدرسة "هويتنا" .

وأكد "عبد العال" أن مبادرة الإتحاد تعد تجربة رائده ليس علي المستوي المحلي فقط ولكن علي المستوي الدولي أيضا فلأول مرة يتكاتف القطاع المصرفى لتطويرمنظومة التعليم والتي تقع علي رأس أولويات الدولة، مشيراً إلي حرص الدولة على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم منظومة تعليمية جديدة وتفعيل الدور المجتمعي في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات.

وتعليقاً علي توقيع البروتوكول، أعرب هشام عز العرب ، رئيس اتحاد بنوك مصر، عن إعتزازه وسعادته بتوقيع الإتفاقية والتي تجسد حرص الاتحاد علي النهوض بمنظومة التعليم من خلال تطوير المدارس وإنشاء مدرسة "هويتنا"كنموذج يسعيإلي ترسيخ الهويه المصرية ومبادئ التنمية المستدامة وهم عنصريين أساسيين لتأهيل جيل جديد معتد بذاته وقادر علي المنافسة ومواكبة متطلبات العصر الحديث ليكون مؤهلاً لتنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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وأضاف "عز العرب" أن الإتحاد وضع علي عاتقه الإستثمار في العنصر البشري كمكونأساسي للنمو والتنمية ومن أهم العناصر لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلي ان إتحاد بنوك مصر خصص 100 مليون جنيه من إجمالي مساهمات البنوك المصرية لإنشاء وتأسيس مدرسة "هويتنا" بهدف إرساء نموذج متكامل يمكن تعميمه وتكراره، كما خصص مجلس إدارة الإتحاد 25% من إجمالي الميزاينة التي ساهمت بها كافة المؤسسات المصرفية لتطوير العشوائيات في مصر لقطاع التعليم، وذلك ضمن مبادرة "عيشة وهوية" لتطوير العشوائيات بحلوان، ودعم جهود الدولة لتفعيل دور الإتحاد المجتمعي جنبًا إلى جنب مع دوره الاقتصادي.

كما أكد "عز العرب" علي حرص الاتحاد علي دعم الطفل المصري عبر إتاحة فرصة عادلة له للحصول علي تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية نموذجية كحق مكتسب بصرف النظر عن واقعه الاقتصادي والمجتمعي.

من جانبها، قالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر ، إن "هويتنا" ليست مدرسة جديدة فقط بل هي رؤية ومفهوم لمدرسة مصرية تجسد العلاقة التفاعلية بين "التعليم" و"الهوية" و"التنمية المستدامة"، حيث انهم يشكلون مثلث حيوي اضلاعه تخدم النمووالتنمية والامن القومي المصري.

وأشارت عبد القادر ، إلي ان الإتحاد لم يقتصر دورة فقط علي التمويل بل قام بتوفير منظومة متكاملة تشمل الرؤيه والهوية المؤسسية والتصميم المتكامل، كما يحرص الاتحاد أيضاً علي توفير السياسات الخاصه بالتشغيل بالمدرسة وذلك عبر توفير جهة الإدارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في العملية التعليمية بالمدرسة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن الجدير بالذكر، إن إتحاد بنوك مصر أعلن عن تخصيص أكثر من 450 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية ساهمت فيه كل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصرفي لتطوير المناطق العشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة ضمن مبادرته "من عشوائية إلى عيشة وهوية".