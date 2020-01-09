شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى : تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد ثلاث سنوات 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى أبو الفتوح ، نائب رئيس البنك الأهلي المصري - إن البنك قرر اليوم الخميس، من خلال لجنة الأصول والخصوم تخفيض سعر الفائدة على الشهادة البلاتينة ذات العائد( كل ثلاث سنوات ) 1% ، لتصبح 12% بدلا من13% .

وأوضح أبو الفتوح، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قرار تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينة جاء بعد دراسة تكلفتها في الفترة الأخيرة ، خاصة أنه لم يتم تخفيضها في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة مؤخرا

وأشار أبو الفتوح ، إلى أن انخفاض نسب التضخم ساعد على تخفيض أسعار الفائدة للشهادة البلاتينية ، مؤكدا أن التخفيض يساعد في عملية الإقراض للعملاء وأصحاب المصانع مما يسهم في فتح أسواق عمل جديدة وزيادة الحركة التجارية .

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي المصري قرر تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد كل ثلاث سنوات ، قبل أسبوع من انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والمقرر انعقادها الخميس المقبل .

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وكان البنك الأهلى المصرى، قد قرر التوقف عن طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 17% الذي يصرف كل 3 شهور ومدتها 12 شهرا، وذلك اعتبارا من نهاية عمل يوم الخميس الموافق12/4/2018 مع استمرار تمتع أصحاب الشهادة بمزاياها حتى استحقاق شهاداتهم.

يأتي هذا القرار في ظل انخفاض سعرى الإيداع والخصم لدى البنك المركزى المصرى، وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسى اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية.

كما أعلن البنك عن طرح منتج إدخارى جديد بعائد متغير اعتباراً من الأحد 15/4/2018 لتلبية إحتياجات عملائه حيث ستصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بمدة ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل 3 شهور ويتغير دورياً حيث يحتسب بواقع ربع فى المائة أعلى من سعر إيداع البنك المركزى المصرى.