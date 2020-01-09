شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.73% وسط صعود جماعى للقطاعات، وصعدت بورصة دبى بنسبة 1.32% وربح رأس المال السوقى 3.78 مليار درهم، كما ارتفعت بورصة البحرين وربحت 80 مليون دينار فى جلسة واحدة، وساد اللون الأخضر أداء مؤشرات البورصة الكويتية.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 076% رابحا 12 نقطة ليغلق عند مستوى 1597.33 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.5 مليون سهم بقيمة 696.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 80.71% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 5%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 44.56% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.87%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%.

كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 9.86% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.42%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.38% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.20% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.92%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.62%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.77% رابحا 108.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.23 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.92% رابحاً 130.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6929.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.34% رابحاً 63.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.63 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 215 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون دينار كويتى عبر 9345 صفقة.

وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.87%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، فقطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.38%، تليه شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 12.39%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.72% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9%، ثم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 7.21%.

Advertisements

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.32% رابحا 35.78 نقطة ليغلق عند مستوى 2749.26 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 185.4 مليون سهم محققة ما قيمته 219.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3324 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 26 سهما، وانخفض سهمين، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%، فقطاع النقل بنسبة 0.78%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 11.25%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.33%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.57%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.18%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.73% رابحا 221.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8345.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.93% رابحا 250.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6609.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 182.2 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 193 شركة، فيما تراجع سهمين.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.46%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.77%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.91%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.34%.

وجاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الشرقية للتنمية نسبة 9.83%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 9.43%، فيما تراجع سهمى جرير وإكسترا بنسبة 0.71%، 0.27%، على التوالى.