شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور السعودي تعزز توسعها الخارجي بدخول أذربيجان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت شركة "أكوا باور" السعودية اليوم الخميس اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير وبناء وتشغيل مشروع لتوليد طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 240 ميجاواط.

وبحسب بيان على موقع الشركة الإلكتروني، فقد أُبرمت "أكوا باور" اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع وفق نظام بناء وتملك وتشغيل على مدار عشرين عاماً.

وسيساهم المشروع بإنتاجيته التي تصل إلى 240 ميجاواط من طاقة الرياح في دفع جهود الحكومة الأذرية لتنويع مزيج الطاقة من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في أذربيجان، وتعزيز أمن الطاقة.

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وتطبق أذربيجان حالياً حزمة إصلاحات ضخمة للتقليل من اعتمادها على النفط والغاز. ويشكل المشروع باكورة مشروعين مستقليْن لتوليد الطاقة في جمهورية أذربيجان.

يشار إلى أن مذكرة تفاهم حول المشروع كان قد تم توقيعها في مارس 2019 لتحديد المبادئ الأساسية للتعاون في استثمارات بقطاع مصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان، وتقييم الفرص والإمكانيات الحالية للاستثمار وتهيئة كافة الظروف اللازمة.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وتعمل أكوا بارو في تطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.