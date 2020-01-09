شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم أرامكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتهى اليوم الخميس الموافق 9 يناير الجاري مدة الاستقرار السعري لطرح أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" والتي بدأت اعتباراً من إدراج الشركة في السوق السعودي يوم 11 ديسمبر 2019، بحسب "العربية".

ومؤخرا، أصدرت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية إعلانها الرابع، بصفتها مدير الاستقرار السعري، في ما يخص الطرح العام الأولي من أسهم الشركة، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.

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وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.