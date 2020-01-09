شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض 3% من أعلى مستوياتها القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم ليبتعد قليلاً عن أعلى مستوى قياسي سجله أمس، وذلك وسط عمليات جني أرباح على سهم صانعة السيارات الكهربائية.



وبلغ سهم "تسلا" مستويات قياسية في الآونة الأخيرة عقب الإعلان عن وتيرة تسليم للسيارات أعلى من التوقعات خلال الربع السنوي الرابع من العام الماضي.



وتستعد "تسلا" للكشف عن نتائج أعمالها المالية عن الربع الأخير من عام 2019 في وقت قريب وسط توقعات بنتائج قوية.

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وتحاول الشركة الأمريكية طرح المزيد من الموديلات والخدمات والتقنيات الجديدة بسياراتها، فقد أعلنت مؤخراً عن شاحنة كهربائية تحت اسم "سايبر تراك" كما تستهدف طرح سيارة سيدان جديدة تحت اسم "موديل واي".



وتجاوزت القيمة السوقية لـ"تسلا" قيمة كل من "جنرال موتورز" و"فورد موتور" الأمر الذي عكس المستويات القياسية للسهم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 478 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 498.8 دولار وأقل سعر عند 472.8 دولار.