شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق بدعمٍ من مبيعات "آيفون" في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم مسجلا اعلى مستوى قياسي جديد عقب الكشف عن حجم مبيعات الشركة من جوالات "آيفون" في السوق الصيني شديد الأهمية للشركة.



وأعلنت "آبل" ارتفاع مبيعاتها من "آيفون" بنسبة 18% إلى 3.2 مليون جوال خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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وتستعد "آبل" قريبا للإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الرابع (موسم الأعياد والعطلات) وسط توقعات بتحقيق بيانات قوية فضلا عن استمرار نهج الشركة في تنويع مصادر الإيرانات بعيدا عن "آيفون".



وكانت صانعة "آيفون" قد أعلنت أيضا عن تحقيق مبيعات قياسية عبر متجرها الخاص بالتطبيقات "متجر آبل" خلال احتفالات "الكريسماس" محققة أكثر من 1.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في ذلك الوقت من العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 309.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 310.4 دولار وأقل سعر عند 306.8 دولار.