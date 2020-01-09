شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران الأوروبي» تدعو لتجنب عبور الأجواء العراقية والان نبدء بالتفاصيل

نصحت هيئة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في كولونيا، اليوم الخميس، شركات الطيران بتجنب الرحلات الجوية عبر المجال الجوي العراقي في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت الهيئةاليوم الخميس، إن بعض شركات النقل الأوروبية، عدلت بالفعل مسارات رحلاتها وفقًا لذلك.

وكانت عدة شركات طيران، من بينها لوفتهانزا والخطوط الجوية الملكية الهولندية ( كيه إل إم) والخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، أوقفت مؤقتًا استخدامها للمجالين الجويين الإيراني والعراقي أمس الأربعاء.