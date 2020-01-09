الاقتصاد

«الطيران الأوروبي» تدعو لتجنب عبور الأجواء العراقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران الأوروبي» تدعو لتجنب عبور الأجواء العراقية والان نبدء بالتفاصيل

نصحت هيئة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في كولونيا، اليوم الخميس، شركات الطيران بتجنب الرحلات الجوية عبر المجال الجوي العراقي في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت الهيئةاليوم الخميس، إن بعض شركات النقل الأوروبية، عدلت بالفعل مسارات رحلاتها وفقًا لذلك.

وكانت عدة شركات طيران، من بينها لوفتهانزا والخطوط الجوية الملكية الهولندية ( كيه إل إم) والخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، أوقفت مؤقتًا استخدامها للمجالين الجويين الإيراني والعراقي أمس الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الطيران الأوروبي» تدعو لتجنب عبور الأجواء العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا