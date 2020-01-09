شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران الأوروبي» تدعو لتجنب عبور الأجواء العراقية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت عدة شركات طيران، من بينها لوفتهانزا والخطوط الجوية الملكية الهولندية ( كيه إل إم) والخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، أوقفت مؤقتًا استخدامها للمجالين الجويين الإيراني والعراقي أمس الأربعاء.
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