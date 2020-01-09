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وزير العمل يبحث مع جامعة الإمام برامج يحتاجها السوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بالوزارة أمس، مع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، البرامج الأكاديمية في مرحلة البكالوريوس والدبلومات والدراسات العليا التي يحتاجها سوق العمل.

ويأتي ذلك تماشيا مع التوسع المطرد في الجامعات السعودية بما يتوافق مع خطط التنمية المستقبلية وتحقيق رؤية المملكة 2030، في إعداد خططها الدراسية والبحثية وتحديد التخصصات التي تواكب هذه المرحلة في تطوير سوق العمل للأجيال القادمة.

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كما بحث الاجتماع الذي ضم عددا من مسؤولي الوزارة والجامعة، سبل التعاون في مجال الدراسات والأبحاث لخدمة المجتمع وتطوير المؤسسات غير الربحية وعمل دراسات في بناء الشخصية السعودية، وتشكيل فريق عمل من الوزارة والجامعة له رؤية واضحة ومحددة، ويتمكن من تلبية احتياج سوق العمل وتوطين الوظائف.

وهدفت هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك بين جامعة الإمام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحرص الجامعة على استثمار علاقاتها وشراكاتها مع القطاعين العام والخاص في سبيل تطوير القطاع غير الربحي وتدريب الطلاب والطالبات في تنمية طاقاتهم وأوقاتهم بالإسهام في بناء وتنمية المجتمع.

حضر الاجتماع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد اللحيدان، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله الشدي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا الدكتور عبدالله التميم، وعميد القبول والتسجيل الدكتور سليمان العنقري، وعميد كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع الدكتور ماجد أبودبيل.