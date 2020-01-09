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توطين 12 نشاطا ومهنة في حائل بنسب بين 50% و100%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بالشراكة مع إمارة منطقة حائل، قرارا وزاريا يقضي بتوطين 12 نشاطا ومهنة في المنطقة بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين الإمارة والوزارة، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، التي يرأسها أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، حيث حددت نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل «مكاتب العقار، ومكاتب التأمين، ومكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام» ووكالات السفر والسياحة، ونسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة «المولات»، والعربات المتنقلة «الفود ترك»، والجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب «كاشير» في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد.

وأشار أباالخيل إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدرت لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.

نسب التوطين لـ12 نشاطا مستهدفة

%50

وكالات الدعاية والإعلان

نشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات

مكاتب العقار

مكاتب التأمين

مكاتب الخدمات العامة والتعقيب

مكاتب الاستقدام

وكالات السفر والسياحة