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«هدف» يقدم ممكنات لدعم توطين مهنة السلامة والصحة المهنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ورشة عمل بحضور ممثلين لجهات تدريبية، بهدف شرح متطلبات وآلية تنفيذ البرامج التدريبية المتزامنة مع قرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية، وتطوير جودتها لتحقيق أهداف قرار التوطين، وذلك في مقر الصندوق بالرياض.

وأوضح مدير عام تطوير برامج التدريب في «هدف» محمد الشويعر أن الصندوق يقدم ممكنات عدة لدعم قرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية؛ ومن بين تلك الممكنات برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية، الذي يقدمه «هدف» بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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وأكد الشويعر أن الصندوق يسعى بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار إلى التكامل مع الجهات التدريبية والموظفة في القطاع الخاص، لتقديم برامج نوعية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتمكينهم من فرص العمل في مهنة السلامة والصحة المهنية بسوق العمل، وتذليل التحديات التي تواجه ذلك.

وتناولت ورشة العمل التعريف بقرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية، وأهداف القرار، في توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة ورفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وكذلك تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، وحماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة.

واطلع المشاركون في الورشة على برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية، الذي يخدم مسارين تدريبيين هما مسارا ممارس ومحترف السلامة والصحة المهنية، وكذلك نطاق عمل البرنامج، والفئة المستهدفة ومنهجية تطوير المحتوى التدريبي، وآلية تنفيذ البرامج التدريبية وتقييمها، ومستهدفات البرامج التدريبية لكل مسار، والمسميات الوظيفية المعتمدة في التوطين.