شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 9-1-2020.. وعيار 24 بـ 187.58 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 9-1-2020، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 187.58 ريال سعودى بما يعادل 50.00 دولار أمريكى، بعد ان كان سعره أمس بـ 192.30 ريال سعودى بما يعادل 51.26$ وسجل سعر"عيار 22 " نحو 171.95 ريال سعودى بما يعادل 45.84 دولار أمريكى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 بنحو 187.58 ريال بما يعادل $50.00 ، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 192.30 ريال بما يعادل $51.26

سعر الذهب عيار 22 بنحو 171.95 ريال بما يعادل$45.84 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 176.28 ريال $46.99

سعر الذهب عيار 21 بنحو 164.14 ريال بما يعادل$43.75، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 168.27 ريال$44.86

سعر الذهب عيار 18 بنحو 140.69 ريال بما يعادل$37.50 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 144.23 ريال $38.45

سعر الذهب عيار 14 بنحو 109.42 ريال بما يعادل $29.17 وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 112.18 ريال $29.90

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سعر الذهب عيار 12 بنحو 93.79 ريال بما يعادل $25.00، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 96.15 ريال $25.63

سعر أوقية الذهب بنحو 5,834 ريال بما يعادل$1,555 ، وذلك مقابل تسجبلة أمس بنحو 5,981 ريال $1,594

سعر جنيه الذهب بنحو 1,313 ريال بما يعادل$350.03، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 1,346 ريال $358.85

سعر كيلو الذهب بنحو 187,580 ريال بما يعادل $50,003 ، وذلك مقابل تسجيلة أمس بنحو 192,301 ريال$51,264

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.