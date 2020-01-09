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63.5 مليارا إجمالي دفعات حساب المواطن للمستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بلغ إجمالي ما دفعه برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 وحتى يناير 2020 نحو 63.5 مليار ريال.

وأودع البرنامج أمس الدفعة الـ26، والبالغ قيمتها 2.6 مليار ريال تمثل مخصص دعم يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

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ووفق إحصائية البرنامج بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، في حين وصل إجمالي التعويضات عن دفعات سابقة 429 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسين ارتفعت بما يقارب 0.2% عن الدفعة السابقة، مشيرا إلى أن 51% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 959 ريالا، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة يناير أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وذكر أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، وربات الأسر بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51% متجاوزا عددهن 806 آلاف مستفيدة، وشكل الذكور المستقلين في دفعة يناير 49% والبالغ عددهم أكثر من 766 ألف مستفيد، لافتا إلى أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.