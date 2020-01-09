شكرا لقرائتكم خبر عن 164 مليون 901 ألف و 813 جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية ديسمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة كمال نجم، على سرعة الإنجاز وحسن آداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله خلال شهر ديسمبر عن 410 مشمول شهادة جمركية وارد نهائى ، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 6 مليون 332 ألف 162 جنيه ، بينما بلغت الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 137 مليون و 200 ألف 624 جنيه ، وبلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) مبلغ 21 مليون 369 الف 27 جنية .

كما تم تصدير 59 شهادة جمركية صادر مشمولهم عبارة عن سيلاج ذرة - دريس - برسيم - يوريا بقيمة رسم صادر قدرة مليون و 570 ألف جنية .وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر ديسمبر 2019 حوالى 164 مليون و 901 الف و 813 جنيه .

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وكانت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله ، قد أفرجت خلال شهر نوفمبر 2019 عن مشمول 419 شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة ، وكانت أغلب البضائع الواردة كان أغلبها عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 14 مليون 279 ألف 699 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 122 مليون و 959 ألف 268 جنيه ، كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) حوالى 20 مليون 476 الف 972 جنيه .