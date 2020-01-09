شكرا لقرائتكم خبر عن "نور للاستثمار" تعلن السداد المُبكر لجزء من مديونياتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نور للاستثمار المالي عن قيامها بتسديد مُبكر لجزء من القرض الذي حصلت عليه من الشركة الأم بقيمة مليون دينار.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، إن الأثر المالي لذلك الإجراء هو انخفاض رصيد المديونيات، والسيولة بنفس قيمة مبلغ القرض المسدد.

ويشار أن الشركة أعلنت، خلال أكتوبر الماضي، عن قيامها بسداد مبلغ 555 ألف دينار سداداً مبكراً لجزء من المديونيات القائمة على الشركة للجهات الدائنة.

ويذكر أن أرباح شركة نور للاستثمار المالي تراجعت بنسبة 31.9% لتصل إلى نحو 5.83 مليون دينار كويتي بالتسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بقيمة 8.56 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2018.