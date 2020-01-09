شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بيت الأوراق المالية" تُقر الاندماج مع "أمان" وزيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة بيت الأوراق المالية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، على مشروع عقد الاندماج بالضم الموقع مع شركة الأمان للاستثمار.

وقالت بيت الأوراق المالية، في بيان لبورصة الكويت، إنها ستكون هي الشركة الدامجة، على أن تكون شركة الأمان هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته منضمة لاستشارة مستشار الاستثمار المستقل ومعدل تبادل الأسهم يبلغ 1.402 سهم من أسهم بيت الأوراق المالية، مقابل كل سهم من أسهم الأمان، وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.

كذلك تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاندماج من خلال الضم وذلك بحل شركة أمان مع نقل ذمتها المالية بما لها من أصول، وما عليها من خصوم إلى بيت الأوراق المالية.

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وصدقت الجمعية أيضاً على زيادة رأس مال الشركة من 45 مليون دينار إلى 55 مليون دينار، بزيادة قدرها 10.5 مليون دينار، تمثل 23.3% من رأس المال، وذلك عن طريق إصدار 105 ملايين سهم، بقيمة اسمية 100 فلس، دون علامة إصدار.

وبحسب البيان، ومثل تلك الزيادة صافي أصول شركة أمان للاستثمار غير المملوكة من قبل بيت الأوراق المالية، وتخصص لمساهمي الأمان دون الشركة الدامجة، بعد تنازل مساهمي بيت الأوراق المالية الحاليين عن حقهم في الأولوية بالاكتتاب في تلك الأسهم.

هذا وقد تقرر تحديد يوم الأول من مارس المُقبل، كيوم حيازة السهم، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاق الأسهم ذات الصلة بزيادة رأس مال شركة بيت الأوراق المالية، مع تعديل الجدول وفق لإجراءات تنفيذ عملية الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أن يُشار إلى أن شركة بيت الأوراق المالية تستحوذ على 50% من رأسمال شركة الأمان للاستثمار البالغ 15 مليون دينار.