شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سامبا المالية" تُوصي بتوزيع 70 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 1.394 مليار ريال.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن هذا التوزيع سيكون على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة 2 مليار سهم، بحصة تبلغ 70 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال النصف الأول من عام 2020، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

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ويُذكر أن سامبا المالية قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 1.438 مليار ريال، بحصة تبلغ 72 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع تبلغ 7.2% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 1.226 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت المجموعة، إن الانخفاض في الأرباح خلال الربع الثالث يعود إلى الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 17.1% ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك، ورواتب موظفين وما في حكمها ومخصص انخفاض الائتمان.

وعلى النحو ذاته، حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 3.2 مليار مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 11.5%.