شكرا لقرائتكم خبر عن "الفخارية" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 75% من حقوق الملكية في "حلول الأنابيب المتطورة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيعها لمذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة للاستحواذ على 75% من حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي.

وأفادت الفخارية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن المذكرةسيبدأ العمل بها من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوماً، قابلة للتجديد.

ويهدف الاستحواذ إلى تنويع قاعدة منتجات الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وأسواقها بإضافة منتجات الأنابيب المدعمة بالألياف الزجاجية والأنابيب الخرسانية.

وبحسب البيان، تم تعيين شركة بيت الاستشارات الوطني (شركة مرخصة من هيئة السوق المالية) مستشاراً ماليًا للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.

وقد تم الاتفاق على تقييم حقوق الملكية لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بمبلغ 85 مليون ريال، على أن تخفض هذه القيمة في حالة قيام الملاك الحاليين لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بتنفيذ أي مسحوبات تخفض من حقوق ملكية الشركة، حيث ستنخفض هذه القيمة بنفس مقدار ما تم سحبه.

Advertisements

ومن المُقرر أن تقوم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بتعيين مستشاري الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة لشراء الحصص.

وأوضح البيان، أنه يلزم الحصول على الموافقة النهائية لمجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.47 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.59 مليون ريال في الربع الثاني في 30 سبتمبر 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى انخفاض المبيعات نتبجة انخفاض حجم الطلب على الأنابيب بشكل عام لتباطؤ المشاريع.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 4.3 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.