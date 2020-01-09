شكرا لقرائتكم خبر عن "المجموعة السعودية"" تُخفض رأسمال شركتين مدارتين بصورة مشتركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تخفيض رأس مال شركاتها المدارة بصورة مشتركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية SCP، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس JCP)، والتي تمتلك المجموعة السعودية نسبة 50% في كل منهما.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن عملية تخفيض رأس المال تأتي لعدم الحاجة له، لامتلاك الشركتين احتياطيات مالية كافية، وعدم وجود أي مديونية، وقدرة الشركتين على الاقتراض عند الحاجة.

وبحسب البيان، تم خفض رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية من 655 مليون ريال إلى 244 مليون ريال، وخفض رأس مال شركة الجبيل شيفرون فيليبس من 1.478 مليار ريال إلى 484 مليون ريال.

ومن المُقرر أن يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركتين خلال السنوات القادمة، حيث تبلغ حصة المجموعة السعودية من ذلك التخفيض 703 مليون ريال.

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هذا وسيضاف إلى ذلك التأثير المالي، إيقاف تكوين مخصصات إضافية للاحتياطي النظامي، وتخفيض بعض المخصصات التي سبق تكوينها لدى الشركتيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 160 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 319 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 83 مليون ريال، مقابل 177 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض اسعار المنتجات.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 839 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 35.2%.