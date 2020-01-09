شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يستهل التعاملات عند مستوى قياسي جديد ويقترب من 29 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ليقترب "داو جونز" من اختراق حاجز 29 ألف نقطة، وذلك مع هدوء القلق في الأسواق حيال الأمور الجيوسياسية وإعادة التركيز على البيانات الاقتصادية.



وأظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا انخفض بتسعة آلاف طلب إلى 214 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

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يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا غدا والذي يحدد مدى قوة سوق العمل وقدرة الاقتصاد الأكبر في العالم على إضافة المزيد من الوظائف.



وهدأت التوترات بالأسواق بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الهجمات الإيراني ضد قاعدة تابعة لبلاده في العراق لم تصب أي جندي فضلا عن إعلان طهران انتهاء الانتقام لجنرالها "قاسم سليماني" الذي لقصي مصرعه في غارة بدرون أمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 28860 نقطة (بعد تجاوز مستوى 28900 نقطة في الدقائق الأولى بالجلسة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 9195 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3267 نقطة.