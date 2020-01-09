شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض عقب بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم متأثرة بصدور بيانات اقتصادية صينية ضعيفة وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ترقب الأسواق لصدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في الصين عند 4.5% في الشهر الماضي، وهو ما خالف توقعات بارتفاعه إلى 4.7%، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%.

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وتنتظر الأسواق عن كثب غدا إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الهام وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 150 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 280.5 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 281.9 دولار وأقل سعر عند 279.9 دولار.