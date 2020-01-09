شكرا لقرائتكم خبر عن تجار المحمول: انخفاض مبيعات الاجهزة الذكية 20% خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد المهدى، رئيس مجلس إدارة نقابة الاتصالات والمحمول، عن انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بالسوق المصرى خلال عام 2019 بنسبة 20%، ذلك على الرغم من وجود منافسة شرسة بين مصنعى ومنتجى الأجهزة بالسوق، مضيفا أن الهواتف من الفئة المتوسطة هى الأعلى مبيعات من نظيرتها من الفئات العليا والأقل من المتوسطة، وتبدأ من 3.5 آلاف جنيه إلى 4 آلاف و7 آلاف على اقصى تقدير.

وأشار المهدى فى تصريحات خاصة من الخليج 365، أن مبيعات الأجهزة الذكية تستحوذ على 90% من حجم سوق الهواتف مقارنة بالهواتف التقليدية والتى تستحوذ على نسبة 10%.

ومن جهة أخرى فقد أوضح محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة، بأن مبيعات الأجهزة الذكية قد انخفضت فى الربع الأخير من 2019 بنسبة 50%، مرجحا أن يكون الانخفاض بسبب دخول موسم الدراسة، كما كشف أن الشعب تدرس إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار لتحريك الركود بمبيعات الأجهزة سواء من هامش الربع أو الشركات المنتجة للأجهزة الذكية، ذلك على الرغم من تحريك هذا الركود مع بداية العام مضيفا بالقول:"نأمل ببدء التعافى".

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وكانت تقارير دولية قد كشفت عن تراجع حجم مبيعات الهواتف الذكية عالميا ولاسيما من الفئة العليا مقارنة بنظيرتها من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة وتلك الأقل من الأداء المتوسط، ما أثار العديد من التساؤلات وسط تطور كبير تشهده الهواتف الذكية من الفئة العليا.

انخفضت مبيعات الهواتف الذكية بالعالم بنسبة تصل إلى 2.5% خلال عام 2019، وسجلت اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أكبر نسبة إنخفاض حول العالم وفقا لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر فى اغسطس الماضى، وقالت إن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية الموجهة للمستخدم النهائي فى جميع أنحاء العالم سيبلغ 1.5 مليار وحدة بنهاية عام 2019 وهو ما يمثل انخفاضاً في مبيعات هذه الهواتف بنسبة 2.5% على أساس سنوى.

وتوقع محللو جارتنر، أن ترتفع مبيعات الهواتف الذكية مرة أخرى فى عام 2022 مدفوعة بتوافر مجموعة أوسع من نماذج الهواتف الذكية الداعمة لشبكة الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الترويج لخدمات الجيل الخامس 5G فى مختلف أنحاء العالم من قبل مزودى خدمات الاتصالات.

وكشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول "الخطوط المستخدمة بالسوق" إلى نحو 94.90 مليون خط، بنسبة انتشار بلغت نحو 95.38% بنهاية سبتمبر 2019، وذلك مقارنة بنحو 94.76 مليون خط ونسبة انتشار بلغت نحو 95.36 مليون خط بنهاية اغسطس 2019.