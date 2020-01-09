شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث موضة لبطانيات 2020 من معرض هايم تكستايل بفرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ياسمين الطباخ مدير المكتب الفنى بشركة مصر إسبانيا، أن الألوان الفاتحة، هى موضة البطانية لعام 2020، لافتة إلى أنه من المهم مواكبة الموضة العالمية والتى غالبا ما تختلف كل سنة، وتشارك 23 شركة مصرية، فى معرض "هايم تكستايل" فى مدينة فرانكفورت فى ألمانيا، مقارنة بـ38 شركة شاركت العام الماضى، حيث احتفلت مؤسسة هايم تكستايل، فى فرانكفورت بألمانيا، بعيدها السنوى الخمسين، بمشاركة نحو 3 آلاف شركة عالمية.

ونصحت ياسمين من هم مقبلين على تأسيس منزلهم، أو مقبلين على زواج، أن يختاروا من تلك الألوان الهادئة أو ما يطلق عليها الألوان الترابية "المكتومة"، لافتة إلى أن تصميمات العام الجارى مودرن وهندسية بصورة أكبر.

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وحول التحديات التى تواجه صناعة البطاطين، أشارت إلى أن بعض الألحفة سحبت البساط نوعا ما من البطانية، ألا أنها ما تزال ركنا أساسيا ومنتجا مهما جدا فى البيت المصرى.

ويشارك فى الفعاليات صناع قطاع المنسوجات المنزلية من جميع أنحاء العالم في مدينة فرانكفورت للمرةالخمسين، كما أن معرض Heimtextil ، يضم حوالىً3000 عارض، بما في ذلك العديد من الصناع الرئيسيين في هذا القطاع وقادة السوق في جميع أنحاء العالم، لعرض منتجاتهم الجديدة .

وذكر بيان سابق صادر عن المعرض، إن أول انعقاد له كان في يناير عام 1971 مع 679 عارضا، واستثمرنا على نطاق واسع على مدى عقود في جودة المعرض.

وأشار ديتليف براون، الرئيس التنفيذي للمعرض إننا نتطلع إلى معرض متميز جدا مع الذكرى الخمسين لتأسيسه''، فى ظل ما يواجهه قطاع المفروشات النسيجية من تحديات كبيرة، موضحا أن الثورة الرقمية تؤدي حاليًا إلى تغييرات أساسية في تصنيع وتجهيز المنسوجات المنزلية.