شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ المنيا يختتمان جولة استمرت 5 ساعات بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومرافقوهم، الزيارة التفقدية لمحافظة المنيا، والتى استمرت نحو 5 ساعات، بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى المنيا، بطاقة 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 565 مليون جنيه، وهى إحدى المحطات الـ54 للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، حيث تم الانتهاء من التنفيذ، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل للمعالجة، وجارٍ تنفيذ أعمال التركيبات لمحطة الري للغابة.

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ مشروع استكمال شبكات صرف مطاى، بتكلفة 91 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، ومشروع استكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، بتكلفة 218 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو المقبل، ومشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية ديسمبر المقبل.

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وأوضح الوزير أنه تم الاستلام الابتدائى لمشروع توسعات محطة معالجة صرف العدوة، بطاقة 10/2 ألف م3/يوم، وهى إحدى المحطات الـ54 للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وكذا مشروع مرافق ( 17 ) عمارة بأبى قرقاص.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن محافظة المنيا تضم ٥ محطات معالجة، ضمن مشروع الـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وقد تم الانتهاء من تنفيذ ٣ محطات منها، ومن المقرر الانتهاء من المحطتين الأخريين نهاية شهر يناير الجارى.

وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ28 منطقة ريفية، لخدمة 477 ألف نسمة، بما نسبته 10 % من سكان المناطق الريفية بمحافظة المنيا، وجارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروعات توصيل خدمات الصرف الصحى لـ5 مناطق ريفية، لخدمة 64 ألف نسمة، بما نسبته 1.3 % من سكان المناطق الريفية بمحافظة المنيا، بخلاف 26 منطقة ريفية مخدومة، بها 545 ألف نسمة بما نسبته 11.4 % من سكان المناطق الريفية.