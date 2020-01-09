شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى سعر الريال السعودى اليوم الخميس بمقدار 3 قروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الريال السعودى انخفاضا كبيرا فى عدد من البنوك، أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 9-1-2020، حيث سجل سعر الريال فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء و4.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.29 جنيه للشراء، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

وشهد سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر انخفاض ملحوظ، مسجلا كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.29 جنيه للبيع أمس





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 4.25 جنيه

4.28 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 4.25 جنيه

4.28جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.18 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 4.19 جنيه

4.31 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.30 جنيه





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.22 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 4.24 جنيه

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.29 جنيه

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.23 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 4.24 جنيه

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.29 جنيه

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.24 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 4.25 جنيه

4.28 جنيه للبيع مقابل 4.29 جنيه





سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.28 جنيه





سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.29 جنيه

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

4.20 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 4.31 جنيه

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741

العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".