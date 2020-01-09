شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالى..ورأس المال يربح 12.5مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، متجاهلة تأثير التوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بعد ضربة إيران لمواقع عسكرية أمريكية فى العراق، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.984 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 141.5 مليون ورقة مالية بقيمة 746.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.3 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 50.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.52%، والعرب على 12.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.5%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 304.2 ألف جنيه، 148.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13729 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1902 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 15900 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 5123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 481 نقطة.

وارتفعت أسهم 129 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 6 شركات، ولم تتغير مستويات 32 شركة.