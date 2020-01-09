شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست وسط توقعات إيجابية – تحليل – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كومكاست (CMCSA) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك لفترة 50 يوما السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.02% بما يعادل 0.46 نقطة ليستقر عند سعر 45.39 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 43.92، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد