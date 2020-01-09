شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست وسط توقعات إيجابية – تحليل – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كومكاست (CMCSA) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك لفترة 50 يوما السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.02% بما يعادل 0.46 نقطة ليستقر عند سعر 45.39 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 43.92، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.22.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر كومكاست وسط توقعات إيجابية – تحليل – 09-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.