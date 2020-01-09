أمريكان انترناشيونال يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 09-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 0.60 نقطة ليستقر عند سعر 51.71 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 51.75، ليستهدف مستوى الدعم 49.35. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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