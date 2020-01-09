شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يظهر المزيد من الإشارات السلبية – تحليل – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.06% بما يعادل -0.03 نقطة ليستقر عند سعر 54.13 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.50، ليستهدف مستوى الدعم 52.55 من جديد.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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