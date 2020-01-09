شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 09-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم وول مارت (WMT) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.34% بما يعادل -0.40 نقطة ليستقر عند سعر 116.16 دولار، وسط الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليؤكد السهم بانخفاضه الأخير على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 117.30، ليستهدف مستوى الدعم 113.27.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط