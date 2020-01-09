وول مارت يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 09-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم وول مارت (WMT) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.34% بما يعادل -0.40 نقطة ليستقر عند سعر 116.16 دولار، وسط الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليؤكد السهم بانخفاضه الأخير على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 117.30، ليستهدف مستوى الدعم 113.27.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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