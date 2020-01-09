شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث «مؤشر جغرافي» لمحصول البن في جازان قريباً والان نبدء بالتفاصيل

• المؤشر يمكن المزارع من الحصول على أسعار تسويق عالية ورفع الكفاءة الإنتاجية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها تعكف حالياً على استحداث "المؤشر الجغرافي" لمحصول البن في منطقة جازان، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وذلك بهدف تمكين المزارع من الحصول على أسعار تسويق عالية، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وزيادة المنافسة على جودة المنتج.

ويُعدُّ المؤشر الجغرافي علامةً تجارية، تُوضع على سلعةٍ صادرة من منشأ جغرافي معين، تفيد المستهلك بمنشأ السلعة وجودتها وما تتمتع به من صفات وميزات وشهرة خاصةٍ بتلك المنطقة الجغرافية قد لا تتوفر في غيرها من المنتجات المزروعة في مناطق أخرى.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن استحداث المؤشر الجغرافي لمحصول البن بجازان يأتي ضمن جهود الوزارة لتنمية القطاع الزراعي وتوسيع قاعدته الإنتاجية ليسهم بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030)، حيث تقوم حالياً بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع لتنمية وتطوير المحاصيل الواعدة ومنها محصول البن في الجنوب الغربي من المملكة، نظراً لمناسبته للظروف البيئية والمناخية هناك، وخصوصاً في منطقة جازان حيث تضم مساحات صالحة لزراعة البن تُقدر بحوالي (68) ألف دونم وبإمكانها تغطية (15%) من الاستهلاك المحلي مستقبلاً.